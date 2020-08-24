Премьер Японии поблагодарил народ за многолетнюю поддержку и доверие

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который в понедельник установил рекорд по непрерывной длительности нахождения на посту главы правительства за всю историю Японии, поблагодарил местное население за многолетнюю поддержку и оказанное доверие. С таким заявлением глава японского правительства выступил перед журналистам в понедельник.

"К этому дню я смог подойти благодаря той поддержке, которую на каждых выборах выказывал нам народ, за что я хочу выразить сердечную благодарность. И хочу сказать спасибо за то, что поддерживали меня даже в самые трудные моменты", - отметил он. Абэ также подчеркнул, что "изо дня в день всецело посвящал себя тому, чтобы выполнить обещания, данные народу и тому, чтобы продемонстрировать результаты" своей политики.

Глава японского правительства рассказал, что в понедельник прошел дополнительное обследование состояния собственного здоровья на основе результатов анализов, сделанных неделю назад. "И теперь, подтвердив, что состояние моего здоровья является оптимальным, я хотел бы вновь вернуться к полноценной работе", - добавил он.

В начале августа в японском еженедельнике Flash появилась информация, что Абэ 6 июля стало плохо в его рабочем кабинете. Источники издания утверждали, что у премьера была рвота с кровью. После этого в его графике был пятичасовой пробел. Кроме того, глава правительства Японии в последнее время достаточно рано возвращается в свой дом в районе Томигая. 17 августа глава японского правительства прошел медицинское обследование в токийской больнице. Комментируя ситуацию, генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга ранее также подчеркивал, что слухи о якобы ухудшающемся состоянии здоровья японского премьера являются сильно преувеличенными.

Рекорд Абэ

В понедельник Абэ установил рекорд по непрерывной длительности нахождения на посту главы правительства за всю историю Японии. В общей сложности он непрерывно возглавляет правительство страны 2 799 дней с момента начала его второго премьерского срока в декабре 2012 года. В ноябре 2019 года действующий глава японского правительства уже занял первое место по суммарной длительности пребывания на посту премьера-министра Японии за всю историю страны. Генеральный секретарь кабинета министров страны подчеркнул, что премьер прикладывает все силы при решении каждой стоящей перед ним задачи. "И если честно, то семь лет и восемь месяцев пролетели как один день", - добавил он.

В ноябре 2019 года действующий глава японского правительства уже занял первое место по длительности пребывания на посту премьера Японии за всю историю страны.

В 2018 году Абэ был вновь переизбран председателем правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) на третий срок, который, согласно партийному уставу, должен стать последним. Таким образом, он получил возможность возглавлять правительство вплоть до 2021 года.

Первый премьерский срок Абэ длился с 26 сентября 2006 года по 26 сентября 2007 года (из-за болезни ему пришлось покинуть пост раньше положенного). Во второй раз он возглавил правительство в декабре 2012 года после убедительной победы ЛДП на всеобщих выборах. Его сторонники неоднократно выступали с требованием дать главе правительства больше времени для проведения экономических реформ, а также Олимпийских игр в Токио.