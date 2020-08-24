Около 150 человек задержаны в ходе беспорядков в Париже после финала Лиги чемпионов

ПАРИЖ, 24 августа. /ТАСС/. Полиция задержала около 150 участников беспорядков, произошедших на улицах французской столицы во время финального матча футбольной Лиги чемпионов в Лиссабоне и после завершения игры, в которой "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) уступил мюнхенской "Баварии".

"Бавария" в шестой раз в истории выиграла Лигу чемпионов

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"За вечер финала Лиги чемпионов силы правопорядка осуществили 148 задержаний, в частности за вандализм, насилие и бросание в стражей порядка различных предметов. Было также выписано 404 штрафа за отсутствие маски в зонах, где ее ношение считается обязательным", - говорится в коммюнике префектуры полиции Парижа.

Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен в свою очередь отметил жестокость некоторых участников беспорядков. "16 сотрудников правоохранительных органов ранены, нападению подверглись 12 магазинов, 15 автомобилей повреждены, - написал он в Twitter. - Сейчас 108 из 148 задержанных остаются под стражей".

Еще до завершения игры столкновения болельщиков с полицией начались у парижского стадиона "Парк де Пренс", где велась трансляция матча. После его завершения фанатам была предоставлена возможность собраться на Елисейских полях, где, по указанию префектуры, вечером было перекрыто движение. Отдельные болельщики проигравшей команды решили прорвать оцепление в районе площади генерала Шарля де Голля, в результате чего полиции пришлось применить слезоточивый газ, а позже приступить к разгону агрессивно настроенных людей.

Кроме того, согласно сообщению префектуры, перед началом трансляции и в ходе матча сотрудники полиции инспектировали бары и кафе в районе Елисейских полей. Посетителей тех мест, где владельцы не могли обеспечить соблюдение дистанции и прочих профилактических мер, выводили на улицу, а сами заведения закрывали.

В финале Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" обыграла ПСЖ со счетом 1:0. Немецкий клуб в шестой раз стал победителем главного европейского клубного турнира. "Бавария" в 11-й раз играла в финале Лиги чемпионов, ПСЖ - впервые.