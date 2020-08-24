СМИ: Помпео обсудит с руководством Израиля соглашение с ОАЭ и иранскую угрозу

ТАСС, 24 августа. Госсекретарь США Майкл Помпео начал с Израиля свою региональную поездку, в ходе которой посетит Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Судан. Как передал телеканал Al Hadath, самолет с шефом американской дипломатии приземлился в понедельник в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.

"Помпео обсудит с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предстоящее соглашение с ОАЭ, другой темой переговоров станет угроза, которая исходит от региональной политики Ирана", - сообщили телеканалу дипломатические источники.

Делегации Израиля и ОАЭ под эгидой Вашингтона могут уже в скором времени подписать двусторонние соглашения, в том числе об инвестициях, туризме, прямых авиарейсах, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде и взаимном учреждении посольств. Как заявил государственный министр иностранных дел ОАЭ Анвар Мухаммед Гаргаш, его динамично развивающаяся страна стремится также преодолеть препятствия на пути урегулирования палестино-израильского конфликта.

Президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования арабо-израильского конфликта. В палестинском руководстве крайне жестко отреагировали на шаг Абу-Даби, назвав его "предательством и разрушением арабской мирной инициативы".