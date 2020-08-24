МИД Украины призвал Белоруссию не отвергать ценные дружеские советы

"Для нас Беларусь - соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся развивать дружеские отношения. Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов", - отмечается в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что "опыт украинской революции достоинства учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками - это путь в никуда". "Мы искренне желаем Беларуси достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию", - говорится в сообщении.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский в интервью Euronews заявил, что если бы он оказался на месте Александра Лукашенко, то дал бы согласие на повторные выборы. В ответ официальный представитель Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Белоруссия не нуждается в "заезженных советах" украинского руководства, и хотела бы ощутить поддержку и понимание. В Минске заметили, что Киеву лучше было бы взглянуть на свою историю, где результаты экспериментов в политике привели украинский народ не к тем ожиданиям.