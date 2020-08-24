Кто она, самая влиятельная женщина КНДР?

Южнокорейское агентство Yonhap сообщило со ссылкой на разведку страны, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий младшей сестре Ким Ё Чжон, которая сейчас занимает пост первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи. Сестра Ким Чен Ына давно находится под пристальным вниманием СМИ, которые часто называют ее одним из самых влиятельных лиц в республике. Рассказываем подробнее о биографии Ким Ё Чжон, о ее политической карьере и об отношениях со старшим братом. Единственная дочь Любая информация о членах семьи и родственниках нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ына засекречена, поэтому достоверных данных о них немного. Это касается и Ким Ё Чжон — младшей сестры северокорейского лидера. Она родилась в Пхеньяне 26 сентября 1987 года (по другим источникам — 1989 года). Младший ребенок и единственная дочь ныне покойного руководителя КНДР Ким Чен Ира и его супруги Ко Ён Хи, в прошлом актрисы. По воспоминаниям бывшего повара Ким Чен Ира Кендзи Фудзимото, отец нежно любил единственную дочь, всячески баловал ее и часто называл своей "принцессой".

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Как и старшие братья, Ким Ё Чжон на протяжении нескольких лет училась в одной из школ-пансионов в столице Швейцарии Берне. В целях безопасности она использовала псевдоним Пак Ми Хян, Ким Чен Ын же был известен учителям и одноклассникам как Пак Ын. Считается, что именно годы, совместно проведенные ею и братом вдали от семьи в Европе, способствовали их сближению и тому, что Ким Ё Чжон впоследствии стала доверенным лицом руководителя КНДР. После окончания учебы в Швейцарии в 2000 или 2001 году Ким Ё Чжон вместе с братом вернулась в Пхеньян. Затем она продолжила обучение: сначала в пхеньянской школе для детей представителей политической и военной элиты, а потом в самом престижном вузе страны — Университете имени Ким Ир Сена. В ходе одной из встреч с часто посещавшим тогда Пхеньян полпредом президента РФ на Дальнем Востоке Константином Пуликовским Ким Чен Ир отметил, что его дочь хочет стать политиком и проявила незаурядные способности в этой сфере. Считается, что долгое время она близко общалась со своей тетей Ким Гён Хи, которая в течение нескольких лет была неформальным советником и помощником Ким Чен Ира. Та делилась с племянницей опытом и готовила ее к работе в высших эшелонах власти. В 2012 году Центральное телевидение КНДР показало, как они вместе катаются на лошадях. Однако уже в следующем году муж Ким Гён Хи, Чан Сон Тхэк, был обвинен в подготовке государственного переворота и расстрелян. С тех пор на протяжении более шести лет о его супруге было ничего неизвестно, но затем, в январе нынешнего года, Ким Гён Хи снова появилась на публике. Произошло это на концерте в пхеньянском театре "Самчжиён" по случаю Нового года по лунному календарю. Ким Гён Хи сидела в одном ряду с Ким Чен Ыном: по левую руку от супруги лидера КНДР Ли Соль Чжу и по правую руку от его сестры Ким Ё Чжон.

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По данным информированных источников, Ким Ё Чжон счастлива в браке. Ее мужем стал Цой Сон — сын первого зампреда Госсовета КНДР, председателя президиума Верховного народного собрания (ВНС) Цой Рён Хэ (во властной иерархии Цой Рён Хэ считается человеком номер два после Ким Чен Ына). В семье Ким Ё Чжон и Цой Сона два ребенка. Карьерный путь В 2010–2011 годах Ким Ё Чжон работала в Государственном комитете обороны и секретариате отца, помогая в организации кампании по продвижению Ким Чен Ына в качестве преемника Ким Чен Ира, который был уже серьезно болен. Первое упоминание о Ким Ё Чжон на страницах северокорейских газет относится к концу 2011 года, когда она появилась на похоронах своего отца. После того как Ким Чен Ын упрочил свое положение в качестве верховного лидера страны, в гору пошла и карьера его сестры. В 2014 году она стала заместителем начальника отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи, но фактически возглавляла это подразделение. По данным южнокорейских СМИ, на этом посту она была организатором всех крупных общественных мероприятий, проводившихся в стране. Спустя три года Ким Ё Чжон получила статус кандидата в члены политбюро ЦК ТПК и тогда же оказалась в черном списке казначейства США за "нарушения прав человека" в КНДР. В 2019 году она также была избрана в Верховное народное собрание (однопалатный парламент) страны.

Описание Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и Лидер КНДР Ким Чен Ын © EPA-EFE/PYONGYANG PRESS CORPS / POOL

Широкая известность пришла к ней в 2018 году, когда Пхеньян неожиданно решил наладить отношения с Южной Кореей, как раз готовившейся к зимним Олимпийским играм в Пхёнчхане. Ким Ё Чжон в качестве специального посланника лидера КНДР посетила Сеул, где встретилась с президентом Мун Чжэ Ином, передав ему послание от брата. Эти кадры облетели весь мир, превратив ее в настоящую медийную личность. Позднее Ким Ё Чжон побывала и на самой Олимпиаде, а также сопровождала Ким Чен Ына в ходе исторического саммита с лидером Южной Кореи в Пханмунджоме и двух встреч с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре и Ханое. Примечательно, что после провала переговоров в столице Вьетнама Ким Ё Чжон была исключена из списка кандидатов в члены политбюро, но в апреле нынешнего года на заседании политбюро ЦК ТПК (последнем мероприятии, на котором присутствовал Ким Чен Ын перед своим таинственным исчезновением из публичного пространства) она была восстановлена в своей партийной должности. Женский фактор

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Несомненно, Ким Ё Чжон пользуется большим влиянием в республике прежде всего потому, что она близка к Ким Чен Ыну и в ней течет кровь потомка основателя страны Ким Ир Сена, имеющего фактически статус божества. Ее официальные посты также играют в этом определенную роль. Но сможет ли она в случае необходимости претендовать на то, чтобы еще больше упрочить свои позиции и занять более высокий пост в партийно-государственном аппарате страны? В этом вопросе мнения экспертов разделились. Некоторые из них утверждают, что это невозможно, поскольку, несмотря на все заслуги и происхождение, Ким Ё Чжон — женщина, и поэтому не может быть принята в роли правителя в консервативном "неоконфуцианском" северокорейском обществе, где власть передается от отца к сыну уже на протяжении нескольких поколений. Кроме того, исторически КНДР является патриархальной страной, что выражается как в укладе семьи, так и общества в целом. Женщины в КНДР по сравнению с мужчинами негласно занимают более низкую ступень социальной лестницы. И несмотря на то, что многие из них задействованы на самых тяжелых работах, известно всего лишь несколько примеров участия женщин в органах власти КНДР. Именно поэтому ряд экспертов не рассматривает всерьез обсуждаемую в западных СМИ возможность выдвижения Ким Ё Чжон на более высокие посты в КНДР.

Описание Лидер КНДР Ким Чен Ын и первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон © Pyongyang Press Corps Pool via AP

Однако некоторые наблюдатели все же полагают, что у сестры Ким Чен Ына есть шансы подняться еще выше в политической иерархии руководства страны. И вот какие аргументы они приводят. В официальной историографии и политическом пантеоне КНДР немалое место отведено супруге Ким Ир Сена — Ким Чен Сук. Ее прославляют как верную соратницу основателя государства, участницу антияпонской борьбы, героиню и мать. О ней написаны десятки книг, ее заслуги известны каждому гражданину, и зачастую портрет Ким Чен Сук вывешивается в одном ряду с портретами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в государственных учреждениях и домах простых граждан. Таким образом, несмотря на патриархальный уклад, общество в целом подготовлено к возможности того, что женщина может играть важную роль в управлении государством. В конце концов, такие прецеденты есть и в более давней истории страны. Так, широко известна королева Сондок, правившая государством Силла в период с 632 по 647 год и зарекомендовавшая себя как мудрый политик, стратег, покровитель ученых и деятелей искусства. Несомненно, в северокорейской элите найдутся как противники, так и сторонники назначения Ким Ё Чжон. Думается, что ее успех будет в первую очередь зависеть от конкретной ситуации в стране и умения находить влиятельных союзников. Возможные преемники Однако Ким Ё Чжон — не единственная, кто может стать официально одним из высших руководителей КНДР. Мало кому известно и практически не упоминается в СМИ, что у Ким Чен Ына есть еще старший брат — Ким Чен Чхоль. Он родился в сентябре 1981 года, так же, как Ким Чен Ын, учился в Швейцарии. В 2007 году отец стал привлекать Ким Чен Чхоля к политике и назначил на одну из должностей в Трудовой партии Кореи. В тот момент все полагали, что именно Ким Чен Чхоль станет преемником Ким Чен Ира на посту лидера.

Но в 2009 году неожиданно Ким Чен Чхоля сняли с должности и полностью исключили из политической жизни страны. Его место занял младший брат — Ким Чен Ын. В настоящее время Ким Чен Чхоль ведет скрытный образ жизни, не появляется на публике. По некоторым данным, он стал профессиональным музыкантом, сочиняет и исполняет музыку. Но тем не менее, как полагают эксперты, полностью исключать Ким Чен Чхоля из списка на выдвижение в высшие эшелоны власти нельзя.