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Министр иностранных дел Китая 25 августа впервые в 2020 году посетит Евросоюз

Ван И приедет в Италию, Нидерланды, Норвегию, Францию и ФРГ

ПЕКИН, 24 августа. /ТАСС/. Член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И с 25 августа по 1 сентября впервые в текущем году посетит с официальным визитом пять стран Евросоюза. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Ван И посетит с официальным визитом Италию, Нидерланды, Норвегию, Францию и ФРГ по приглашению глав внешнеполитических ведомств этих государств, - рассказал он на регулярном брифинге. - Это первая поездка главы МИД Китая в Европу с начала пандемии нового коронавируса".

По словам дипломата, КНР и государства ЕС поддерживают постоянные контакты на высшем уровне, "способствуя реализации эффективных мер по противодействию пандемии". Чжао Лицзянь подчеркнул, что за последние месяцы китайско-европейские связи всеобъемлющего стратегического взаимодействия "стали еще более насыщенными".

"В условиях возрастающей нестабильности на мировой арене Китай и Евросоюз <...> играют все более важную роль в укреплении международных экономических отношений", - подытожил официальный представитель.

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