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Лукашенко заявил, что не желающие следовать госидеологии не должны преподавать в школах

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в белорусских школах не должны преподавать те, кто не хочет следовать принципам государственной идеологии. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко.

Президент подчеркнул, что в республике "государственное образование, государственные школы, государственная идеология". "И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно", - заявил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА .

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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