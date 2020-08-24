Китай поддерживает борьбу TikTok и ByteDance против США с помощью правовых механизмов

ПЕКИН, 24 августа. /ТАСС/. Китайские власти поддерживают национальные компании TikTok и ByteDance, которые борются с властями США за свои законные права при помощи юридических рычагов, или так называемого правового оружия. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы поддерживаем соответствующие китайские компании и считаем, что им следует защищать свои законные интересы при помощи "правового оружия", - подчеркнул он на регулярном брифинге. - Мы будем использовать все необходимые меры, для того чтобы обеспечить предприятиям КНР твердую поддержку".

По словам дипломата, "нападки американских политиков" на китайские компании не могут быть оправданы, так как американское руководство "прибегает к клевете и откровенной лжи" и под предлогом защиты национальной безопасности оказывает давление на бизнес при помощи государственной машины. "Это не что иное, как проявление гегемонии", - добавил Чжао Лицзянь.

Дискриминация TikTok и ByteDance в США

В пятницу госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Вашингтон готов ужесточать ограничения в отношении китайских компаний, которые связаны с властями КНР и якобы представляют угрозу для безопасности Соединенных Штатов. Он уточнил, что усилия Белого дома нацелены не на конкретные предприятия, а "на технологии и Коммунистическую партию Китая".

31 июля американский президент Дональд Трамп объявил, что планирует запретить TikTok на территории своей страны. 14 августа он подписал указ, обязующий ByteDance и ее дочерние компании в течение 90 дней с момента публикации документа (с возможностью продления на 30 дней) отказаться от всех связанных с соцсетью активов на американской территории. Кроме того, ByteDance должна избавиться от всех данных пользователей, полученных от TikTok и объединенной с ней соцсетью Musical.ly, а затем отчитаться об этом перед Комитетом по иностранным инвестициям США.