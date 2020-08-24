Сергей Тихановский примет участие в возможных новых выборах президента Белоруссии

ВАРШАВА, 24 августа. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не планирует баллотироваться на пост главы государства в случае назначения в стране новых выборов, но думает, что кандидатом может стать ее муж Сергей Тихановский. Об этом она заявила в опубликованном в понедельник интервью польскому изданию "Газета выборча" .

Отвечая на вопрос, будет ли ее муж баллотироваться на пост президента, Тихановская ответила: "Думаю, да". "Именно поэтому мы стремимся к организации новых выборов. Главное условие - освобождение политических заключенных, среди которых есть также и мой муж. Политическим заключенным является также Виктор Бабарико. Он, возможно, тоже будет выдвигать свою кандидатуру", - указала Тихановская.

О себе собеседница газеты сказала, что не планирует больше участвовать в выборах. "Хватит этой политики. Я никогда не собиралась быть там, где оказалась. Сегодня эта деятельность - это просто моя обязанность. Но политика не для меня", - сказала она, подчеркнув, что в будущем хотела бы работать в организациях, занимающихся правами человека. "Пока рано об этом говорить. Главная цель - новые выборы", - указала она.

Тихановская выразила надежду, что диалог с властью вскоре начнется. "Первое условие - освобождение политических заключенных", - констатировала она.