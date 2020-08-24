В Минске задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске членов президиума Координационного совета оппозиции Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову. Об этом сообщили в пресс-службе совета.

Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

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"Да, их задержали", - отметили в пресс-службе.

Кадры задержания сотрудниками ОМОН представителей оппозиционного совета разместил телеканал "Белсат".

В ГУВД Минска заявили, что членов президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии задержали в рамках административного дела.