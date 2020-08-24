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Исполняющим обязанности министра здравоохранения Белоруссии назначен Дмитрий Пиневич

Ранее Владимира Караника, который руководил Минздравом, назначили губернатором Гродненской области

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Первый заместитель главы Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич назначен исполняющим обязанности министра.

"Дмитрий Пиневич будет исполнять обязанности министра здравоохранения Беларуси. Соответствующее решение принял сегодня глава государства Александр Лукашенко", - сообщает в понедельник информационное агентство БелТА.

В ходе поездки в Гродно 22 августа президент страны Александр Лукашенко назначил Владимира Караника, который до настоящего времени руководил Минздравом, губернатором Гродненской области. Дмитрий Пиневич с 2011 года занимал пост первого заместителя министра здравоохранения Белоруссии. До этого он был председателем комитета по здравоохранению Минского горисполкома.

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