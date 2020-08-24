МИД КНР назвал слова Трампа о "разъединении" Китая и США "попыткой вернуть холодную войну"

ПЕКИН, 24 августа. /ТАСС/. Намерение президента США Дональда Трампа "разъединить" экономики Китая и Соединенных Штатов объясняется предрассудками американского лидера, поэтому его слова следует считать "попыткой вернуться во времена холодной войны". Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы обратили внимание на соответствующее заявление президента Трампа, - сказал он на регулярном брифинге. - За последние 40 лет, то есть с момента установления дипломатических контактов между КНР и Соединенными Штатами, китайско-американские связи выдержали испытание временем. <…> Подобные высказывания американских политиков опираются на предрассудки, это попытка возродить времена холодной войны".

Дипломат напомнил, что Пекин и Вашингтон, благодаря отказу от конфронтации, путем совместных усилий смогли преодолеть многочисленные вызовы и разрешить ряд ключевых противоречий. "Напомню, что речь идет о взаимовыгодных отношениях и ни в коем случае не об "игре в одни ворота", - подытожил Чжао Лицзянь.

Ранее Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих в ноябре выборах он будет готов рассмотреть возможность "разъединения экономик США и КНР". "Потому что пока мы ничего не получаем от Китая. Мы только теряем деньги", - сказал он.