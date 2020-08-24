Главы МИД Украины и ФРГ обсудили встречу "нормандской четверки" на министерском уровне

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой МИД ФРГ Хайко Маасом вопросы подготовки встречи министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция). Об этом он сообщил в понедельник на совместной пресс-конференции с Маасом.

"Я благодарен министру Маасу, а также нашему французскому коллеге Жан-Ив Ле Дриану за то, что они поддержали мое предложение провести встречу министров иностранных дел "нормандского формата". Сейчас мы готовимся к следующей встрече, сегодня мы обсудили путь подготовки к ней. У нас есть по состоянию на сейчас все основания полагать, что эта встреча произойдет в полноценном четырехстороннем формате, к нам присоединится министр иностранных дел РФ", - сказал он.

Кулеба также отметил, что надеется на содержательный разговор на встрече коллег в "нормандском формате". "Все мы, все четыре министра, настроены на одно, на то, чтобы эта встреча была содержательной, чтобы мы говорили по сути, а не топили проблему в дипломатических формулировках", - сказал он.

В свою очередь Маас отметил, что проведение встречи "нормандской четверки" на уровне глав МИД возможно уже в сентябре. При этом он подчеркнул, что для организации новой встречи необходимо сначала реализовать прежние решения. "Нам необходимо встретиться не для того, чтобы повторить то, что было достигнуто на парижском саммите, а поговорить про то, каким образом реализуются эти вещи", - подчеркнул он.

Маас считает, что на встрече глав МИД будет возможно обсуждение политических вопросов урегулирования. По его словам, уже есть соглашение о перемирии, "есть контрольные механизмы, которые должны использоваться для контроля за [режимом прекращения огня]". "Это касается также обустройства новых пунктов перехода, есть также ряд социальных и экономических тем, которые обсуждались в Париже, - отметил он. - Если активно над этим работать, то на уровне министров иностранных дел у нас может получиться обсудить и политические вопросы - так называемую формулу Штайнмайера, то есть когда пройдут местные выборы в Донбассе, каким образом произойдет передача контроля над границей и ряд других".