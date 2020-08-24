Белорусская оппозиция заявила, что ее преследование "ограничивает диалог с властью"

"Действие правоохранительных органов в отношении членов Координационного совета, а также факт возбуждения уголовного дела в связи с созданием Координационного совета будут ограничивать возможности самого совета и диалога [с властью]", - сказал Латушко.

По его словам, Координационный совет призван установить диалог между обществом и властными структурами для выхода из сложившегося политического кризиса. Он обратил внимание на то, что немногим ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также высказался за важность диалога в белорусском обществе. С другой стороны, как указал Латушко, официальный представитель внешней политики ЕС отметил важность использования КС как инструмента для налаживания диалога. "То есть они дают этот посыл, поэтому подобные действия властей будут ограничивать действия президиума КС", - пояснил член Координационного совета.

Латушко заявил, что совет насчитывает уже 600 человек. "Мы приветствуем тех граждан Белоруссии, которые вступают в Координационный совет. На сегодняшний день у нас уже 600 членов Координационного совета. Все больше и больше граждан Белоруссии готовы участвовать в работе совета. Это важная для нас общественная поддержка", - сказал он.

Отношения с Россией

Координационный совет белорусской оппозиции не рассматривает возможность отказа от развития отношений с Россией, более того, он не рассматривает вопросы внешней политики в принципе, пояснил Латушко.

"Совет никогда не рассматривал, не принимал и не планирует принимать документы, которые бы говорили о том, что мы не заинтересованы в развитии отношений с РФ, что мы заинтересованы выйти из совместных организаций, - заявил он, комментируя вопрос отношений с РФ. - Мы в принципе не рассматриваем на координационном совете вопросы внешней политики".

"Последний политик в Беларуси будет тот, который предложит построить стену между Россией и Беларусью <...> Я убежден, что сегодня в Беларуси нет весомой политической силы, которая предлагала бы кардинально или каким-то образом ухудшить отношения с Российской Федерацией, ее нет. Я даже как гражданин своей страны не вижу на горизонте в нашей стране такой политической силы. Есть основные силы и мнение большинства людей, я в этом уверен, за добрые отношения как с Востоком, так и с Западом", - сказал Латушко.

Он сообщил, что направил запрос на встречу с послом РФ в Минске, но пока не получил ответа.

"Я обращался в посольство России, чтобы установить контакт. Я заинтересован как член Координационного совета, как дипломат, встретится с руководством посольства России и довести реальные цели Координационного совета, чтобы информировать наших партнеров. Пока ответа я не получил", - сказал Латушко.

Национальный флаг

Вопрос белорусского бело-красно-белого и государственного флагов сейчас не является предметом обсуждения, поскольку оппозиция строит диалог на платформе того, что объединяет общество страны, сказал Латушко.

"Мне кажется, на сегодняшний день [флаг] - не предмет для обсуждения. Мы говорим о разрешении политического кризиса на платформе, которая основана на позициях, объединяющих наше общество, и мы ищем те пункты, которые нас объединяют", - заявил он, комментируя вопрос о символике, которую используют протестующие.

Создание Координационного совета оппозиции инициировала 14 августа бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,10% голосов. В ночь на 11 августа Тихановская, занявшая второе место с 10,12%, покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. Ранее в штабе объединенной оппозиции сообщили, что в совет войдут 70 человек, а его задачей будет обеспечение трансфера власти. В четверг Генеральная прокуратура Белоруссии по факту создания этого органа возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти.