Координационный совет требует проверить факт передачи оружия сыну Лукашенко

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Координационный совет оппозиции Белоруссии требует провести проверку факта передачи боевого оружия несовершеннолетнему сыну президента республики Александра Лукашенко. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявила один из лидеров объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.
На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн
"Мы считаем, что очень странно, когда человек, который управляет государством, позволяет себе бегать в очень странной одежде с очень странным оружием в центре Минска <...>. Хотелось бы обратить внимание, что факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов. Мы просим на это обратить внимание", - сказала она.