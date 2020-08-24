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Кризис в Белоруссии
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Координационный совет требует проверить факт передачи оружия сыну Лукашенко

Один из лидеров объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова потребовала реакции компетентных органов

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Координационный совет оппозиции Белоруссии требует провести проверку факта передачи боевого оружия несовершеннолетнему сыну президента республики Александра Лукашенко. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявила один из лидеров объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.

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"Мы считаем, что очень странно, когда человек, который управляет государством, позволяет себе бегать в очень странной одежде с очень странным оружием в центре Минска <...>. Хотелось бы обратить внимание, что факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов. Мы просим на это обратить внимание", - сказала она.

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