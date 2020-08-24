Кабмин ФРГ настаивает на "полной транспарентности" расследования ситуации с Навальным

БЕРЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Правительство ФРГ продолжает настаивать на том, что ситуация вокруг блогера Алексея Навального должна быть полностью прояснена, предлагает дождаться диагноза врачей клиники Charite. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

"Наше требование сохраняется - обстоятельства должны быть расследованы в полной транспарентности и до конца", - сказал он.

При этом он не стал высказывать предположений о состоянии и ходе лечения Навального. "Нужно дождаться диагноза", - добавил Зайберт. По его словам, решение об огласке этой информации принимают лечащие врачи и семья пострадавшего, а не кабмин ФРГ.

При этом спикер правительства не стал опровергать или подтверждать информацию телеканала ZDF о том, что Навального доставили в Берлин как "гостя канцлера". Сообщалось, что именно такой статус позволяет с бюрократической точки зрения обеспечивать круглосуточную полицейскую охрану в клинике "Шарите". "Была необходимость обеспечить для Навального безопасность, и по итогам быстрых консультаций было решено, что это можно сделать со стороны Федерального ведомства по уголовным делам", - сказал Зайберт по этой теме.

Самолет из Омска с Навальным на борту прибыл в субботу в 08:46 (09:46 мск) в субботу в аэропорт Тегель, и машина скорой помощи в сопровождении полицейских доставила россиянина в Charite. Первоначально российские медики возражали против его транспортировки из-за его нестабильного состояния. В пятницу вечером, по оценке врачей, состояние пациента стабилизировалось, по настоянию родственников Навального было принято решение о его переводе из омской больницы в немецкую клинику, для этого в Омск из Нюрнберга прибыл самолет с медиками. Организатором рейса выступил правозащитный фонд "Кино во имя мира" (Cinema for Peace).

20 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что самолет, летевший из Томска в Москву, на борту которого он находился, экстренно сел в аэропорту Омска, поскольку Навальному стало плохо. Он был госпитализирован, находился в состоянии комы и был подключен к аппарату ИВЛ.