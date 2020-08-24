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Кризис в Белоруссии
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В Координационном совете не знают, где находятся задержанные Дылевский и Ковалькова

Член президиума Максим Знак подчеркнул, что членов совета задержали в рамках административного процесса, а не уголовного дела

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Координационный совет белорусской оппозиции не располагает сведениями о том, где находятся задержанные в понедельник члены совета Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский. Об этом на пресс-конференции Координационного совета сообщил член президиума Максим Знак.

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"У нас нет информации о месте их нахождения. С ними работают адвокаты по этому вопросу. Надеюсь, что адвокатам будет представлена информация. Как нам сообщили люди, которые присутствовали при задержании, это было задержание в рамках административного процесса, а не уголовного дела", - сказал он.

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