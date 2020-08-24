Помпео: США продолжат обеспечивать качественное военное превосходство Израиля в регионе

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат сохранять качественное военное превосходство Израиля на Ближнем Востоке при обсуждении возможных сделок по продаже оружия Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ). Об этом в понедельник заявил госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"У США есть юридические обязательства по соблюдению качественного военного превосходства [Израиля]. Мы продолжим уважать их [обязательства]", - отметил глава американского внешнеполитического ведомства, находящийся с визитом в Иерусалиме, слова которого приводит агентство Reuters.

На прошлой неделе газета The New York Times сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа ускорила ход переговоров по продаже ОАЭ истребителей пятого поколения F-35 и продвинутых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Источники газеты подчеркивают, что прорабатываемая сделка не является одним из условий, на которых ОАЭ пошла на полную нормализацию двусторонних отношений с Израилем. Тем не менее, указывает издание, подвижки в обсуждении этой сделки определенно вызваны этими дипломатическими шагами.

Канцелярия Нетаньяху ранее заявила, что соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ не содержит пункта о согласии еврейского государства на сделку по продаже американского оружия ОАЭ. Как подчеркивалось в сообщении, "США ясно дали понять Израилю, что всегда будут следить за сохранением его качественного [военно-технологического] преимущества [в регионе]". В канцелярии отметили, что Нетаньяху всегда выступал против продажи F-35 и другого современного оружия любым, за исключением Израиля, государствам Ближнего Востока, включая арабские страны, поддерживающие дипотношения с Израилем.

Вашингтон после войны Судного дня в октябре 1967 года обязался обеспечивать Израилю сохранение военно-технологического превосходства в регионе.

Трамп 13 августа сообщил о том, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Делегации Израиля и ОАЭ могут уже в скором времени подписать двусторонние соглашения, в том числе об инвестициях, туризме, прямых авиарейсах, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде, взаимном учреждении посольств.