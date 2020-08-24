Тихановская по видеосвязи выступит перед депутатами Европарламента 25 августа

БРЮССЕЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выступит по видеосвязи перед евродепутатами во вторник на внеочередном заседании Комитета Европарламента по иностранным делам, посвященном Белоруссии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Европарламента.

"Госпожа Тихановская выступит на заседании Комитета по иностранным делам 25 августа в Брюсселе по видеосвязи", - сообщили в пресс-службе.

В заседании также примет участие заместитель главы внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид.

Ожидается, что по итогам заседания Комитета ЕП будет подготовлена резолюция по Белоруссии, голосование по которой ожидается на пленарной сессии Европарламента в сентябре. Резолюции Европарламента имеют рекомендательный характер и не обязательны для исполнения даже для институтов Европейского союза.