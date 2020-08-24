Минобороны Белоруссии опровергло утверждения Вильнюса о нарушении госграницы Литвы

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Вертолеты ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии не нарушали государственную границу Литвы в воздушном пространстве, останавливая запущенные с сопредельной территории воздушные шары. Об этом заявил в понедельник исполняющий обязанности заместителя командующего ВВС и войсками ПВО Олег Орлов.