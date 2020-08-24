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Кризис в Белоруссии
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Минобороны Белоруссии опровергло утверждения Вильнюса о нарушении госграницы Литвы

Исполняющий обязанности заместителя командующего ВВС и войсками ПВО Олег Орлов заявил, что действия летчиков соответствовали международному законодательству
Здания Министерства обороны Белоруссии lindasky76/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Здания Министерства обороны Белоруссии
© lindasky76/Shutterstock/FOTODOM

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Вертолеты ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии не нарушали государственную границу Литвы в воздушном пространстве, останавливая запущенные с сопредельной территории воздушные шары. Об этом заявил в понедельник исполняющий обязанности заместителя командующего ВВС и войсками ПВО Олег Орлов.

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"Действия наших летчиков расцениваю как абсолютно соответствующие нашему и международному законодательству. Наши летчики действовали в воздушном пространстве нашего государства, это зафиксировано материалами объективного контроля. Нарушения государственной границы Литовской Республики не было", - отметил Орлов, слова которого приводит пресс-служба Минобороны Белоруссии.

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БелоруссияЛитваКризис в Белоруссии
Молния
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