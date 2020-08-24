Кравчук заявил, что пока не видит смысла в посещении неподконтрольного Киеву Донбасса

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Глава украинской делегации в контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что хотел бы посетить неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, но пока не видит в этом смысла. Об этом он сказал в интервью на YouTube-канале "Дмитрий Гордон", опубликованном в понедельник.

"Мне хочется поехать в Донбасс. Но с какой целью? Если бы открылось туда окно, форточка, не говорю уже о двери, тогда можно ехать. Но с кем я там буду говорить? Пока не вижу цели", - сказал Кравчук.

При этом он отметил, что давно не был в Донбассе и ему очень хочется там побывать.

86-летний Кравчук был назначен главой украинской делегации в КГ в конце июля. Он сменил на этом посту Леонида Кучму.