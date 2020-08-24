Первый замгоссекретаря США Бигэн обсудит с Лавровым Белоруссию и КНДР

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Первый замгоссекретаря Стивен Бигэн, который посетит Москву 25-26 августа, намерен обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию в Белоруссии, КНДР, а также проблематику контроля над вооружениями. Об этом сообщил в понедельник журналистам посол США в Москве Джон Салливан.

"Стивен Бигэн прибудет в Москву завтра для встреч с российскими официальными лицами, - сказал дипломат. - 25-26 августа он встретится с Лавровым, замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым и Игорем Моргуловым. На встречах Бигэн планирует обсудить вопросы, вызывающие озабоченность у Соединенных Штатов, в том числе события в Белоруссии, двусторонние вопросы, среди которых проблематика контроля над вооружениями, а также региональную проблематику, включая положение дел в КНДР".

Кроме того, американский высокопоставленный дипломат планирует затронуть тему граждан США, "содержащихся в российских тюрьмах". "Это Пол Уиллан, Тревор Рид, Майкл Калви", - пояснил Салливан.

Дипломат также сообщил, что Бигэн обсудит с Рябковым контроль над вооружениями 25 августа в Москве.

Он отметил, что на прошлой неделе в Вене состоялись переговоры Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли. "Наш замгоссекретаря Бигэн встретится с замминистра иностранных дел Рябковым завтра после обеда. Я не буду удивлен, если контроль над вооружениями будет обсуждаться [на встрече]. Это ключевой вопрос для нас", - подчеркнул Салливан.

Посол США в Москве также обратил внимание на важность визита Бигэна в Россию. "Поддержание открытого, конструктивного диалога важно как для наших стран, так и для глобальной безопасности в целом, - подчеркнул он. - Несмотря на все существующие разногласия, Соединенные Штаты настроены на продолжение диалога с Россией для поиска разрешения спорных вопросов".