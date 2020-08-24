В США заявили об отсутствии данных о возможном вмешательстве России в события в Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 24 августа. /ТАСС/. Вашингтон не располагает информацией о намерениях России вмешаться в события в Белоруссии. Об этом в понедельник на пресс-конференции в МИД Литвы заявил находящийся здесь первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн.

"У американских служб сведений о том, что Россия могла бы осуществить вторжение на территорию Белоруссии, нет", - сказал он.

Бигэн заявил, что Вашингтон осуждает применение силы к протестующим в Белоруссии после президентских выборов и призывает Минск освободить задержанных.

"США осуждают нарушения прав человека в Белоруссии и проявление насилия и призывают правительство к освобождению всех политических заключенных", - сказал он.

По словам Бигэна, в Вашингтоне следят за происходящим в Белоруссии. "США не могут решить ход событий и не станут этого делать", - утверждал он.

Бигэн также заявил, что будущее Белоруссии зависит от того выбора, который сделают граждане страны.

"Самое большее, что мы можем сделать, это выразить поддержку людям Белоруссии, но их будущее находится в их собственных руках", - заявил он.

Из Вильнюса Бигэн отправится с визитом в Москву.