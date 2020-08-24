Fox: более 20 бывших законодателей-республиканцев намерены поддержать Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Более двух десятков бывших американских законодателей-республиканцев намерены выступить в поддержку кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News .

Кто для нас лучше: Трамп или Байден?

По словам его источников, в число этих республиканцев входит бывший сенатор от Аризоны Джефф Флейк, который ранее не раз публично критиковал действующего американского лидера Дональда Трампа. Флейк заявлял, что не будет голосовать за Трампа на предстоящих в ноябре выборах президента.

В поддержку Байдена, по сведениям телеканала, также намерены выступить экс-сенаторы от штата Нью-Гэмпшир Гордон Хамфри и от Вирджинии Джон Уорнер. В списке оказались не менее 23 бывших конгрессменов. В их числе Джим Лич, представлявший штат Айову, Джим Уолш от Нью-Йорка, Джим Паркер от Миссисипи.

Представитель избирательного штаба Байдена заявил журналистам телеканала, что поддержка этих законодателей кандидата от демократов является "решительным отпором" Трампу и его администрации. Флейк, как ожидается, в понедельник публично разъяснит, почему стал сторонником Байдена.

Демократы на состоявшемся на прошлой неделе в Милуоки (штат Висконсин) предвыборном съезде заостряли внимание на том, что в поддержку Байдена высказались некоторые республиканцы. В их числе Колин Пауэлл, занимавший ранее пост госсекретаря, и Джон Кейсик, который был губернатором штата Огайо. На съезде также был показан видеоролик, в котором рассказывалось о многолетней дружбе Байдена с влиятельным сенатором-республиканцем Джоном Маккейном. Законодатель умер в 2018 году.

Демократическая партия США на прошлой неделе утвердила Байдена своим кандидатом в президенты. Он получил большинство голосов делегатов съезда и заявил о согласии баллотироваться на высший государственный пост в стране. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от республиканцев будет Трамп.