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Кризис в Белоруссии
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Член совета оппозиции Белоруссии Ковалькова ожидает суда

Ранее Ольгу Ковалькову и еще одного члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Сергея Дылевского задержали по обвинению в организации несанкционированного митинга

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Задержанная член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Ольга Ковалькова находится в РУВД Минска, где ожидает заседания суда. Об этом в понедельник сообщается на ее странице в Facebook.

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"К Партизанскому РУВД [Минска] подъезжал адвокат Ольги Ковальковой. Представители МВД [Белоруссии] подтвердили, что она находится в РУВД. Пока не ясно, в каком суде будет рассмотрение", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник Ольга Ковалькова, а также еще один член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Сергей Дылевский были задержаны силовиками у проходной Минского тракторного завода (МТЗ) и увезены оттуда в автозаке по обвинению в организации несанкционированного митинга. Их коллеги по президиуму сообщали, что не знают о местонахождении задержанных.

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