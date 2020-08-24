Дмитриев обжаловал в Верховном суде Белоруссии итоги выборов президента

МИНСК: 24 августа. /ТАСС/. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев обжаловал итоги выборов в республике в Верховном суде. Об этом он сообщил ТАСС в понедельник.

"Сегодня подали жалобу на итоги выборов, ждем решения суда, если отрицательное - мы продолжим акции и кампании для реализации наших требований", - сказал Дмитриев.

По его словам, основное - это проведение новых выборов. "Мы будем инициировать проведение внеочередной сессии белорусского парламента, с учетом ситуации в стране это давно надо было сделать. Парламент может стать той площадкой, где мы можем обсудить наши требования, звучащие в том числе на улицах и площадях", - сказал он.

Ранее аналогичную жалобу подал штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, а также экс-кандидат Анна Канопацкая.