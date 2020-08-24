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Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии

Главы государств также договорились, что Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина от коронавируса
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию в Белоруссии. Об этом в понедельник сообщает БелТА.

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"Президенты обсудили ситуацию внутри нашей страны и на внешнем контуре, особенно на западном направлении", - сказано в сообщении.

Кроме того, стороны договорились, что Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина от коронавируса. "Главы государств обсудили вопросы борьбы с коронавирусом. В этом ключе президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина", - передает БелТА.

К настоящему моменту лидеры двух стран - Путин и Лукашенко - уже четыре раза обсуждали ситуацию в республике. Кроме того, российский президент обсуждал ситуацию в стране с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

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