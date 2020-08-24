Члена президиума совета оппозиции Белоруссии Латушко вызвали в СК

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко вызван в Следственный комитет (СК) республики. Эту информацию сам Латушко подтвердил корреспонденту ТАСС в понедельник.

"Вызван в Следственный комитет на вторник на 10:00", - отметил он. Латушко подтвердил, что проходит в качестве свидетеля по уголовному делу о создании Координационного совета, возбужденного по статье о призывах к захвату власти.

Латушко стал четвертым из семи членов совета оппозиции Белоруссии, вызванных на допрос в СК по данному делу. В конце прошлой недели там побывали его коллеги по президиуму Максим Знак и Сергей Дылевский, в эти минуты в комитете находится Лилия Власова.