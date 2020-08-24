Советник Трампа заявил, что глава Facebook не повлиял на власти США в вопросе о TikTok

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Утверждения о том, что директор компании Facebook Марк Цукерберг оказал влияние на решения администрации президента США Дональда Трампа в отношении соцсети TikTok, не соответствуют действительности. Об этом заявил в понедельник глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в эфире телеканала CNBC.

По его словам, "у Марка Цукерберга совершенно нет никакого влияния на что-либо, касающееся TikTok". "Я впервые слышу об этом", - добавил советник Трампа. "Меня всегда изумляет, как появляются такие публикации", - подчеркнул Наварро. Он заверил, что директор Facebook "не имеет отношения к чему-либо, происходящему в Белом доме".

The Wall Street Journal сообщила в понедельник со ссылкой на источники, что Цукерберг во время консультаций с официальными лицами США заявлял об угрозе, которую якобы представляют китайские технологические компании. По сведениям издания, Цукерберг обсуждал TikTok с некоторыми сенаторами США. Издание отмечало, что принятие мер против TikTok было бы очень выгодно для Facebook.

31 июля Трамп объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. 3 августа он заявил, что Microsoft или другая американская компания должны заключить сделку по приобретению TikTok у китайской компании ByteDance до 15 сентября, иначе работа соцсети будет запрещена на территории страны.

Опасения администрации США в отношении TikTok связаны с утверждениями, что руководство соцсети занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. 14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на территории США.