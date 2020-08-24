Федерация профсоюзов Белоруссии инициирует создание Нацсовета для запуска диалога

ТАСС, 24 августа. Федерация профсоюзов Белоруссии выступила с инициативой о проведении заседания Национального совета по трудовым и социальным вопросам, который должен стать площадкой для диалога между правительством, профсоюзами и работодателями. Об этом в понедельник сообщили агентству БелТА в пресс-службе Федерации.

"Мы инициируем заседание Национального совета по трудовым и социальным вопросам, - передает БелТА слова председателя федерации Михаила Орды. - Это та площадка, на которой правительство, профсоюзы и наниматели не только обсуждают острые и значимые для людей вопросы, но, что особенно важно, вырабатывают решения, которые затем на практике должна выполнить каждая из сторон".

Орда также подчеркнул, что действия организаторов забастовок противоречат интересам людей, поскольку направлены на срыв работы предприятий. Он также назвал забастовки грубым нарушением закона, призвав организаторов стачек осознать это.

"Мы также призываем людей не поддаваться на провокации, не совершать необдуманных действий по дестабилизации денежно-кредитной системы страны. Все это может сказаться на благосостоянии каждого из нас, - резюмировал Орда. - Наоборот, сегодня все усилия трудовых коллективов должны быть направлены на обеспечение бесперебойной работы предприятий".