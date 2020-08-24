Республиканцы утвердили Пенса кандидатом в вице-президенты США

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Республиканская партия США утвердила Майкла Пенса в качестве своего кандидата в вице-президенты страны на предстоящих в ноябре выборах. Соответствующее решение республиканцы приняли в понедельник в результате неформального голосования на своем общенациональном съезде в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

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Кандидатура Пенса была одобрена без подсчета голосов делегатов съезда. Объяснялось это тем, что конкурентов у Пенса не было. "Леди и джентльмены, делегаты и гости, я рад объявить, что <...> Майкл Пенс получил единогласную поддержку нынешнего съезда, чтобы стать кандидатом Республиканской партии на пост вице-президента США", - провозгласил конгрессмен Кевин Маккарти (от штата Калифорния).

Под его председательством на съезде состоялась короткая церемония выдвижения и утверждения кандидатуры Пенса. Маккарти является лидером республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США.

Пенсу 61 год. Он был напарником Дональда Трампа на предыдущих президентских выборах в США - в 2016 году. После инаугурации Трампа в январе 2017 года является вице-президентом США. До этого был губернатором штата Индиана. В 2001-13 годах являлся членом Палаты представителей Конгресса (от Индианы).