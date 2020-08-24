СМИ: Лубомир Рехак станет новым послом Словакии в России

ПРАГА, 24 августа. /ТАСС/. Посол Словакии в Великобритании Лубомир Рехак в ближайшее время будет назначен послом своей страны в России. Об этом в понедельник сообщила братиславская газета Pravda.

Рехак заменит Петера Припутена, который с декабря 2014 года возглавляет словацкое посольство в РФ.

Рехаку, согласно данным газеты, 50 лет. Он является выпускником МГИМО. Дипломатическую карьеру начал в 1993 году в качестве помощника словацкого посла в Москве. С 2006 года был послом республики в Белоруссии, затем возглавлял дипломатическое представительство Словакии при ЕС, а потом был послом в Казахстане. В Лондоне он работает с 2015 года.