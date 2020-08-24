Минобороны Белоруссии сообщило военным атташе иностранных государств об учениях

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Руководство департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии встретилось в понедельник с представителями военно-дипломатического корпуса зарубежных государств, проинформировав их об учениях белорусской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

"В ходе встречи до иностранных военных дипломатов была доведена актуальная информация о мероприятиях по проверке боевой готовности вооруженных сил", - отметили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что комплексные тактические учения сводной группировки войск Вооруженных сил страны пройдут с 28 по 31 августа под руководством командующего войсками Западного оперативного командования. Для проведения комплексного тактического учения создана сводная группировка войск, в состав которой входят воздушно-десантные, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также расчеты беспилотных летательных комплексов и радиоэлектронной борьбы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минобороны внимательно отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве, а также привести войска на западной границе страны в полную боевую готовность, отметив нагнетание обстановки в этом районе. 19 августа министр обороны Белоруссии Виктор Хренин приказал усилить группировку войск на Гродненском направлении дивизионами тактических ракет и систем залпового огня, а также отрядом беспилотников и средствами ПВО.