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Кризис в Белоруссии
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Минобороны Белоруссии сообщило военным атташе иностранных государств об учениях

В оборонном ведомстве отметили, что довели до дипломатов актуальную информацию о мероприятиях по проверке боевой готовности вооруженных сил

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Руководство департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии встретилось в понедельник с представителями военно-дипломатического корпуса зарубежных государств, проинформировав их об учениях белорусской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

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"В ходе встречи до иностранных военных дипломатов была доведена актуальная информация о мероприятиях по проверке боевой готовности вооруженных сил", - отметили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что комплексные тактические учения сводной группировки войск Вооруженных сил страны пройдут с 28 по 31 августа под руководством командующего войсками Западного оперативного командования. Для проведения комплексного тактического учения создана сводная группировка войск, в состав которой входят воздушно-десантные, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также расчеты беспилотных летательных комплексов и радиоэлектронной борьбы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минобороны внимательно отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве, а также привести войска на западной границе страны в полную боевую готовность, отметив нагнетание обстановки в этом районе. 19 августа министр обороны Белоруссии Виктор Хренин приказал усилить группировку войск на Гродненском направлении дивизионами тактических ракет и систем залпового огня, а также отрядом беспилотников и средствами ПВО.

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