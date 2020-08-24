{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

Минобороны Белоруссии выразило протест атташе Литвы в связи с инцидентом на границе

В ведомстве отметили, что нарушение пресекли с использованием вертолета Ми-24 белорусских ВВС

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Белоруссии вслед за МИД страны выразило представителю посольства Литвы протест в связи с инцидентом на белорусской государственной границе. Об этом в понедельник сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны.

"Руководством департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны проведена встреча с атташе по вопросам обороны при посольстве Литовской республики в Республике Беларусь. В ходе встречи литовскому атташе доведена информация о нарушении государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве с литовской стороны 23 августа 2020 года и выражен протест", - говорится в сообщении. При этом уточняется, что нарушение было пресечено с использованием вертолета Ми-24 белорусских ВВС.

Кроме того, в министерстве вновь отвергли утверждения Вильнюса о нарушении границы Литвы белорусскими вертолетами. "Вооруженные силы Республики Беларусь располагают доказательствами, полученными с помощью средств объективного контроля, о выполнении задач авиацией вооруженных сил в сугубо воздушном пространстве Беларуси", - отметили в Минобороны и выразили надежду на то, что заявление МИД Литвы о нарушении воздушного пространства вертолетом белорусских ВВС "будет иметь доказательную базу без привязки к политическим вопросам".

Ранее в понедельник Министерство обороны Белоруссии сообщило о попытке нарушения воздушного пространства страны, когда с литовской территории были запущены восемь воздушных шаров с антигосударственной символикой. Посол Литвы в Белоруссии Андрюс Пулокас получил от МИД Белоруссии ноту протеста в связи с инцидентом на белорусской государственной границе. В свою очередь в Вильнюсе сообщили о вручении Минску ноты протеста из-за нарушения белорусским вертолетом воздушного пространства Литвы, белорусская сторона обвинение отвергла.

Теги
БелоруссияЛитваКризис в Белоруссии
Эскалация напряженности в Средиземноморье
Минобороны Турции осудило военные учения Греции в Средиземном море
В министерстве охарактеризовали учения Греции как деятельность, не соответствующую добрососедским отношениям и правилам судоходства
Читать полностью