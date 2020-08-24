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Кризис в Белоруссии
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Лукашенко уволил посла Белоруссии в Словакии, поддержавшего протесты

Игорь Лещеня первым из белорусских дипломатов выступил с обращением, в котором выразил протест против действий властей по отношению к участникам массовых акций

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности посла республики в Словакии Игоря Лещеню, поддержавшего ранее протесты в стране. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы государства.

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"Игорь Лещеня освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Словацкой республике. Соответствующий указ подписал глава государства", - говорится в сообщении.

Лещеня неделю назад первым из белорусских дипломатов выступил с обращением, в котором выразил протест против действий властей по отношению к участникам массовых акций, проходящих после президентских выборов в Белоруссии. Посол отметил, что он "в шоке от историй о пытках и избиениях граждан". Он призвал учитывать позиции всех слоев общества и представителей различных политических сил. Позднее он подал в отставку и заявил о возвращении на родину.

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