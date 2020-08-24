Власти Филиппин назвали терактом произошедшие на юге страны взрывы

БАНГКОК, 24 августа. /ТАСС/. Филиппинские власти назвали террористическим актом взрывы в городе Холо (провинция Сулу) на юге страны, в результате которых погибли люди. Как говорится в опубликованном в понедельник заявлении вице-президента, заместителя главы правительства республики Марии Леонор Робредо, 76 человек получили ранения.

"13 человек погибли, семеро из которых были военнослужащими наших вооруженных сил, - сообщила она. - Еще многие были ранены". "Я скорблю вместе с семьями погибших и выражаю сочувствие получившим ранения. Эта атака еще более ужасна в контексте пандемии, когда необходимо объединить усилия для устранения ущерба, уже нанесенного здоровью, экономике и образу жизни", - подчеркнула Робредо.

"Убивать таким образом в наше время, независимо от мотивации, бесчеловечно. Я поддерживаю наших солдат, мужчин и женщин из наших силовых структур, а также жителей Холо, и призываю правительство сделать все, чтобы привлечь к ответственности виновных в этом террористическом акте", - добавила она.

Изначально в армейских сводках среди жертв взрывов числилась террористка-смертница. Позже издание RAPPLER со ссылкой на представителя армии сообщило о 75 пострадавших и 14 погибших, среди которых также был полицейский. Согласно последним уточненным данным "Манила буллетин", включая смертницу погибло 15 человек и 77 получили ранения.

Самодельное взрывное устройство, установленное на мотоцикле, припаркованном рядом с военным грузовиком, было приведено в действие в районе 11:53 по местному времени (06:53 мск). В этот момент в автомобиле находились солдаты 21-го пехотного батальона. Примерно в 13:00 (08:00 мск) в 100 метрах от места первого взрыва, когда власти оценивали последствия инцидента, произошел второй. Представитель 11-й пехотной дивизии Роналду Матео сказал, что за нападением может стоять группировка "Абу Сайяф" (присягнула на верность запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство").

Место происшествия расположено недалеко от собора, в котором 27 января 2019 года также в результате двойного взрыва погибли 23 человека и более 100 получили ранения. Пять месяцев спустя восемь человек погибли и еще 22 пострадали в результате двух взрывов в военном лагере в городе Инданан в той же провинции Сулу. Пресс-секретарь российского диппредставительства на Филиппинах Наталья Линовицкая сообщила корреспонденту ТАСС, что данных о возможных пострадавших при взрывах россиянах в посольство не поступало. Вместе с тем она подчеркнула, что провинция Сулу входит в список филиппинских административных единиц, не рекомендуемых к посещению российскими гражданами.