Минобороны Турции осудило военные учения Греции в Средиземном море

АНКАРА, 24 августа. /ТАСС/. Турция осудила в понедельник Грецию за проведение с 25 по 27 августа в Средиземном море воздушно-морских учений с использованием настоящих боеприпасов в ответ на продление Анкарой своего уведомления NAVTEX, которое было издано для сейсморазведки турецкого исследовательского судна Oruc Reis.

"Министр [национальной обороны Турции Хулуси] Акар охарактеризовал учения Греции, зона которых частично совпадает с областью проведения работ исследовательского судна Oruc Reis, как деятельность, не соответствующую добрососедским отношениям и правилам судоходства, которая также повышает напряженность [в Средиземном море]", - приводит слова министра турецкое оборонное ведомство на своем официальном сайте.

Турция продлила в воскресенье до 27 августа срок пребывания судна Oruc Reis в Средиземном море. В Афинах это расценили как новую провокацию Анкары.

6 августа министр иностранных дел Греции Никос Дендиас подписал с главой египетского МИД Самехом Шукри соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье. Парламент Египта уже ратифицировал этот документ, и ожидается, что вскоре его подпишет президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси. Греция собирается ратифицировать 26 августа соглашения с Египтом и Италией о разграничении морских зон и исключительных экономических зон (ИЭЗ).

По мнению Афин, соглашение с Египтом закрепляет право греческих островов на морской шельф и ИЭЗ. МИД Турции заявил, что Анкара не признает документ и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. В ответ Греция привела вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.