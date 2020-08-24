В США после ранения темнокожего разгромили здание суда

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Группа протестующих ворвалась в ночь на понедельник в здание суда в городе Кеноша (штат Висконсин) и подожгла несколько машин сразу после инцидента, в ходе которого полицейские несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Об этом сообщила в понедельник местная газета Kenosha News .

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"Здание суда будет закрыто в понедельник для посещения в связи с ущербом, нанесенным ему в ходе произошедших в воскресенье беспорядков", - отметила газета.

В городе по решению шерифа был введен комендантский час до 07:00 утра. По данным газеты, муниципальные службы работают в удаленном режиме. Расследование инцидента передано криминальному отделу департамента юстиции штата.

Инцидент произошел в воскресенье, когда 29-летний Блейк, по информации издания, пытался разнять двух поссорившихся женщин. Телекомпания ABC по ссылкой на подругу Блейка Лакешу Букер сообщила, что у Блейка не было оружия. Раненый доставлен в госпиталь Милуоки, его состояние оценивается как тяжелое.

Комментируя инцидент в Facebook, губернатор штата Висконсин Тони Эверс отметил, что "это не первый случай, когда темнокожий американец получает ранения или гибнет в результате действий сотрудников правоохранительных органов".

В мае нынешнего года убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) спровоцировало массовые протесты по всей стране, проходившие под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение". Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им были предъявлены уголовные обвинения. Во время протестов для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.