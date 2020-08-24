Адвокаты не могут попасть к задержанным членам президиума совета оппозиции Белоруссии

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Местонахождение задержанных членов президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии по-прежнему неизвестно, адвокатов к ним не пускают. Существуют опасения, что на них оказывают давление. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook одной из задержанных - Ольги Ковальковой.

"О местонахождении Ольги и Сергея [Дылевского] практически ничего не известно. Адвоката Ольги Ковальковой просто не пускают к ней", - говорится в сообщении. Кто именно разместил на странице Ковальковой в Facebook данное заявление, не уточняется.

При этом отмечается отсутствие ясности и по другим вопросам, связанным с задержанием. "Силовики постоянно дезинформируют родственников и адвоката Ольги, утверждая, что Ковалькова находится в Партизанском РУВД [Минска], тогда ее нужно отправить в суд. Сейчас вообще сообщается, что она находится в СИЗО на улице Окрестина. Есть опасения, что Ольгу Ковалькову по-прежнему будут держать в отделении милиции для оказания давления", - сказано в сообщении.

Ранее в понедельник Ольга Ковалькова, а также еще один член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Сергей Дылевский были задержаны силовиками у проходной Минского тракторного завода (МТЗ) и увезены оттуда в автозаке по обвинению в организации несанкционированного митинга. Их коллеги по президиуму заявили, что не знают о местонахождении задержанных. В Координационном совете оппозиции назвали задержание Ковальковой и Дылевского давлением.

Создание Координационного совета оппозиции инициировала 14 августа бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,10% голосов. В ночь на 11 августа Тихановская, занявшая второе место с 10,12%, покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. Ранее в штабе объединенной оппозиции сообщили, что в совет войдут 70 человек, а его задачей будет обеспечение трансфера власти. В минувший четверг Генеральная прокуратура Белоруссии по факту создания этого органа возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти.