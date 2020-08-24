{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Трамп раскритиковал СМИ за освещение съезда республиканцев

В частности, он имел в виду CNN и MSNBC

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник раскритиковал СМИ за освещение общенационального предвыборного съезда Республиканской партии, который проходит в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

В ближайшее время в рамках съезда Трамп будет официально утвержден кандидатом в президенты от республиканцев на предстоящих выборах. В этим минуты представители делегаций американских штатов и заморских территорий поочередно объявляют о том, за кого их делегаты отдают свои голоса. Освещение этого процесса средствами массовой информации Трамп и подверг критике.

"Невероятно, что [телекомпании] CNN и MSDNC (речь о телекомпании MSNBC - прим. ТАСС) не освещают голосование штатов. Лживые СМИ! Это то, против чего выступает Республиканская партия! Я также хотел бы слушать слова делегатов от разных штатов, а не комментарии ведущих Fox News. Это смехотворно!" - написал у себя в Twitter Трамп.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
В Дании сняли с занимаемого поста главу военной разведки
"Надзор за службами разведки" выявил случаи, когда служба не проводила расследования фактов шпионской деятельности на основании имевшихся признаков
Читать полностью