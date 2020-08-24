Трамп раскритиковал СМИ за освещение съезда республиканцев

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник раскритиковал СМИ за освещение общенационального предвыборного съезда Республиканской партии, который проходит в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

В ближайшее время в рамках съезда Трамп будет официально утвержден кандидатом в президенты от республиканцев на предстоящих выборах. В этим минуты представители делегаций американских штатов и заморских территорий поочередно объявляют о том, за кого их делегаты отдают свои голоса. Освещение этого процесса средствами массовой информации Трамп и подверг критике.

"Невероятно, что [телекомпании] CNN и MSDNC (речь о телекомпании MSNBC - прим. ТАСС) не освещают голосование штатов. Лживые СМИ! Это то, против чего выступает Республиканская партия! Я также хотел бы слушать слова делегатов от разных штатов, а не комментарии ведущих Fox News. Это смехотворно!" - написал у себя в Twitter Трамп.