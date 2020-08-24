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В Дании сняли с занимаемого поста главу военной разведки

"Надзор за службами разведки" выявил случаи, когда служба не проводила расследования фактов шпионской деятельности на основании имевшихся признаков

СТОКГОЛЬМ, 24 августа. /ТАСС/. Глава датской военной разведки (Forsvarets etterretningstjeneste, FE) Ларс Финдсен снят с занимаемого поста из-за нарушений, выявленных контрольным органом "Надзор за службами разведки" (Tilsynet med Efterretningstjenesterne, TET) в работе его ведомства. Об этом в понедельник сообщает агентство ТТ.

В представленном TET докладе говорится, что начиная с 2014 военная разведка предоставляла неполную информацию о своей деятельности. Были выявлены случаи, когда служба не проводила расследования фактов шпионской деятельности на основании имевшихся признаков. Кроме того, она обвиняется в незаконном сборе информации о датских гражданах.

Доклад TET среди прочего основан на сведениях, полученных от одного или нескольких информаторов в ноябре прошлого года. Кроме Ларса Финдсена, от работы были отстранены еще 2 высокопоставленных сотрудника военной разведки.

Министр обороны Дании Трине Брамсен заявила, что назначила комиссию для проверки фактов из доклада TET. "Вне всякого сомнения, мы должны быть уверены, что наши разведслужбы действуют в рамках своих полномочий", - написала она в сообщении для прессы.

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