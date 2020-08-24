Трамп прибыл на съезд республиканцев в Шарлотте

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник прибыл на общенациональный съезд Республиканской партии в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

В его графике, распространенном ранее пресс-службой Белого дома, эта остановка не значилась, но многие ожидали появления Трампа на мероприятии.

Ранее Трамп по итогам голосования официально был утвержден кандидатом в президенты от республиканцев на предстоящий выборах. В настоящий момент американский лидер выступает на съезде с речью.