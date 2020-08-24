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Взрыв в порту Бейрута

Генеральный директор ЮНЕСКО совершит двухдневный визит в Ливан

ПАРИЖ, 24 августа. /ТАСС/. Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле отправится в Ливан с двухдневным визитом 26 августа. Об этом говорится в распространенном в понедельник коммюнике организации.

"Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле отправится в Ливан в среду, 26 августа 2020 года, с двухдневным официальным визитом, - отмечается в сообщении. - Во время этой поездки она встретится с людьми, пострадавшими от взрыва 4 августа, а также посетит школы и исторические здания в Бейруте, которые сильно пострадали".

Теги
ЛиванАзуле, ОдреВзрыв в порту Бейрута
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