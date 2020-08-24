Минюст Боливии подал новую жалобу на Моралеса из-за подозрений в растлении малолетних

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 августа. /ТАСС/. Временное правительство Боливии обратилось в офис уполномоченного по правам ребенка с жалобой на экс-президента Эво Моралеса, подозреваемого в растлении малолетних. Об этом сообщил в понедельник замминистра юстиции и транспарентности институтов власти Гидо Мельгар.

"Сообщаем, что сегодня департамент транспарентности институтов власти подал документы, касающиеся еще одного возможного дела о растлении, в котором, предположительно, виновен экс-президент Эво Моралес", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом Bolivia TV.

По словам Мельгара, у ведомства есть информация, что Моралес состоял в интимных отношениях с несовершеннолетней девушкой. "Предположительно, она забеременела, когда ей было 15 лет", - добавил он. По его информации, ребенок, отцом которого может быть Моралес, родился в феврале 2016 года.

На прошлой неделе Мельгар сообщил, что ведомство обратилось в прокуратуру с просьбой возбудить дело в отношении Моралеса по обвинению в растлении малолетних. Предметом расследования стали отношения экс-главы государства и девушки по имени Ноеми. Ранее в боливийских СМИ были опубликованы фотографии, на которых видно, как она проводит время с Моралесом.

Минюст подозревает, что девушка находилась в интимных отношениях с бывшим президентом, когда ей было меньше 18 лет. Сама Ноеми, которой сейчас 19 лет, не обращалась с жалобой на Моралеса и в показаниях заявила, что до мая 2020 года их отношения были дружескими.

Моралес, подавший в отставку с поста президента в ноябре прошлого года на фоне волны протестов, комментируя ситуацию с Ноеми, в интервью местной радиостанции сказал, что "не считает правильным использовать спутниц в политических целях".