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Санкции в отношении России

Шесть стран подтвердили присоединение к санкциям ЕС против России

Это Черногория, Албания, Норвегия, Исландия, Украина и Грузия

БРЮССЕЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Шесть стран - партнеров Евросоюза подтвердили свое присоединение к решению Совета ЕС о продлении на год санкций в отношении России, введенных в рамках стратегии ЕС по непризнанию вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Страны - кандидаты [на вступление в ЕС] Черногория и Албания, члены европейской зоны свободной торговли - Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия объявили о присоединении к решению Совета ЕС от 18 июня 2020 года, согласно которому Совет ЕС принял решение продлить санкции до 23 июня 2021 года", - говорится в заявлении.

Эти шесть стран присоединились к европейскому санкционном режиму против России с момента его формирования в 2014 году, и при каждом продлении санкций подтверждают данное решение. Изначально ЕС рассчитывал, что по меньшей мере еще одна страна - кандидат - Турция также присоединится к санкционному режиму, однако Анкара от этого сразу же отказалась.

Санкции ЕС по Крыму направлены главным образом на жителей полуострова и работающие там предприятия. Физическим лицам, живущим в Крыму, закрыт въезд на территорию ЕС с российскими загранпаспортами, страны ЕС готовы ставить им визы, только если у них остались украинские паспорта. ЕС также запретил все контакты с крымскими предприятиями, запретил своим судам заходить в крымские порты, а самолетам - совершать посадки в аэропортах Крыма. Исключения допускаются только при экстренных ситуациях.

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АлбанияУкраинаГрузияТурцияЧерногорияИсландияНорвегияСанкции в отношении России
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