Эрдоган считает, что Турция может найти еще газовые месторождения в Черном море

АНКАРА, 24 августа. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил в понедельник предположение, что его страна может найти еще месторождения природного газа в Черном море. С таким утверждением он выступил в понедельник на пресс-конференции в Анкаре.

"Обнаруженные в Черном море запасы газа являются лишь частью большего источника [природного газа]. Хорошие новости [по этой теме] продолжат поступать, там не может быть лишь одна скважина, - считает турецкий лидер. - Мы также ожидаем [аналогичных] хороших новостей из Средиземного моря (где Турция также проводит геологоразведочные работы - прим. ТАСС)".

21 августа президент Тайип Эрдоган официально объявил, что Турция обнаружила в Черном море крупные запасы природного газа. К 2023 году власти рассчитывают начать его поставки на внутренний рынок. По словам Эрдогана, объемы месторождения составляют 320 млрд куб. м. В ближайшее время, отметил президент, власти решат технические вопросы, касающиеся добычи газа из этого месторождения, и "незамедлительно приступят к бурению". Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез ранее сообщал, что обнаруженные в Черном море запасы газа оцениваются в $65 млрд.