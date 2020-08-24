Трамп считает, что демократы пытаются украсть победу на президентских выборах

Кто для нас лучше: Трамп или Байден?

Американский лидер выступил на общенациональном предвыборном съезде республиканцев в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). За считанные минуты до этого делегаты данного партийного слета официально утвердили Трампа кандидатом в президенты от республиканцев на ноябрьских выборах.

Трамп в очередной раз подверг резкой критике метод голосования по почте, который из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом, демократы предлагают масштабно использовать на нынешних выборах в США. "Они (демократы - прим. ТАСС) занимаются тем, что используют COVID (COVID-19 - заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС), чтобы украсть выборы. Они используют COVID, чтобы мошенническим образом лишить американский народ - весь наш народ - справедливых и свободных выборов", - утверждал глава американской администрации.