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Выборы президента США - 2020

Трамп считает, что демократы пытаются украсть победу на президентских выборах

Американский лидер в очередной раз раскритиковал голосование по почте, который из-за пандемии демократы предлагают масштабно использовать на выборах в США

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Демократическая партия США пытается украсть победу на нынешних американских президентских выборах, предстоящих 3 ноября. Такое мнение выразил в понедельник президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

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Американский лидер выступил на общенациональном предвыборном съезде республиканцев в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). За считанные минуты до этого делегаты данного партийного слета официально утвердили Трампа кандидатом в президенты от республиканцев на ноябрьских выборах.

Трамп в очередной раз подверг резкой критике метод голосования по почте, который из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом, демократы предлагают масштабно использовать на нынешних выборах в США. "Они (демократы - прим. ТАСС) занимаются тем, что используют COVID (COVID-19 - заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС), чтобы украсть выборы. Они используют COVID, чтобы мошенническим образом лишить американский народ - весь наш народ - справедливых и свободных выборов", - утверждал глава американской администрации.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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