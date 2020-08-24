В Кеношу введут Национальную гвардию из-за беспорядков после ранения афроамериканца

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Подразделения Национальной гвардии будут введены в понедельник в Кеношу (штат Висконсин), где накануне вспыхнули беспорядки после того, как полицейские ранили выстрелами в спину 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка. Как сообщила местная газета Kenosha News , "подразделения Национальной гвардии прибудут в округ Кеноша в районе 15:00 (23:00 мск) для оказания помощи местным властям".

В результате прокатившейся по городу волны беспорядков городу нанесен существенный ущерб. Как сообщила газета со ссылкой на начальника городской пожарной охраны Карла Лейпцига, сожжены или повреждены три предприятия. Кроме того, протестующие подожгли три мусороуборочных машины, которые городские власти разместили на улицах для того, чтобы воспрепятствовать перемещениям толпы. В здании местного суда выбиты стеклянные двери и на стенах оставлены надписи: "Они убивают нас, потому что нас боятся. Отдадим почести погибшим".

Инцидент в Кеноше произошел в воскресенье, когда 29-летний Блейк, пытался разнять двух поссорившихся женщин. Телекомпания ABC со ссылкой на подругу Блейка Лакешу Букер сообщила, что у него не было оружия. Раненый доставлен в госпиталь Милуоки, его состояние оценивается как тяжелое.

В мае нынешнего года убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) спровоцировало массовые протесты по всей стране, проходившие под лозунгом "Жизни темнокожих имеют значение". Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им были предъявлены уголовные обвинения. Во время протестов для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.