В США задержали сотрудничавшего с NASA ученого за сокрытие связей с госкомпанией Китая

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Власти США задержали сотрудничавшего с NASA исследователя в связи с тем, что он скрыл информацию о связях с китайскими вузами и госкомпанией КНР. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Минюста США.

Речь идет о 53-летнем жителе города Колледж-Стейшен (штат Техас) Чжэндуне Чэне. Он является профессором Техасского сельскохозяйственного и машиностроительного университета. Он возглавлял группу специалистов, которые проводили исследования для космического ведомства США.

Чжэндун Чэн был задержан 23 августа. Власти США обвиняют его в подаче заведомо ложной информации и мошенничестве. Он якобы "в течение нескольких лет пытался скрыть связи и сотрудничество" с китайскими вузами и компанией, которая принадлежит властям КНР. Как следует из заявления, специалист получил в США грант. Согласно условиям его предоставления, было запрещено иметь указанные связи.

По данным Минюста США, Чжэндун Чэн имел доступ к данным, касающимся Международной космической станции. В заявлении заостряется внимание на том, что власти Китая якобы пытаются получить информацию о научных разработках других стран.