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Выборы президента США - 2020

Трамп пообещал, что в США никогда не будет социализма

В достижениям своей администрации американский лидер отнес снижение цен на лекарства

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, выступая в понедельник на общенациональном предвыборном съезде республиканцев в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), пообещал, что США никогда не будут социалистической страной.

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В своей речи он говорил о достижениях своей администрации, к числу которых отнес снижение цен на лекарства. "В некоторых социалистических странах самые низкие цены [на лекарства], так что единственное, что у меня есть с социализмом - я хочу получить их цены. <...> За исключением этого, наша страна никогда не будет социалистическим государством", - сказал американский лидер.

За считанные минуты до выступления Трампа делегаты партийного слета официально утвердили его кандидатом в президенты от республиканцев на ноябрьских выборах. Голосование все еще продолжается, к настоящему моменту в активе Трампа уже более 2,1 тыс. голосов. Для выдвижения ему достаточно было заручиться поддержкой 1 276 делегатов.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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